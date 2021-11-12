11Day QR
Credit: WKBW BuffaloDuration: 01:37s 0 shares 1 views
BREAK A WORLD RECORD, WHILEALSO RAISING MONEY FOR CANCERRESEARCH.
THE 11-DAY POWERPLAYKICKS OFF SUNDAY MORNING ATBUFFALO RIVER WORKS.
AARON,AND ABOUT 40 OTHER HOCKEYPLAYERS FROM WESTERN NEW YORK-- WILL BE PLAYING IN A GAMETHAT LASTS*ELEVE* WHOLEDAYS.
RIGHT NOW -- YOU SEE AQ-R CODE ON YOUR SCREEN, THATYOU CAN SCAN WITH YOUR PHONETO DONATE TO THE CAUSE.
ALLTHE MONEY GOES TO ROSWELLPARK, MAKE A WISH, AND CAMPGOOD DAYS.
SO FAR THEY'VERAISED OVER 1- POINT-7 MILLIONDOLLARS.
WE'RE GOING TO BECHECKING IN WITH AARON NEXTWEEK, AS HE HELPS BEAT THERECORD<TRAFFIC