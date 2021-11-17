Kansas City-area doctors weigh in on who should get a booster shot
Kansas City-area doctors weigh in on who should get a booster shot
Credit: 41 Action NewsDuration: 01:51s 0 shares 1 views
OUT.
YOU CAN SCAN THE QR CODEAT THE BOTTOM LEFT-HAND SIDEOFYOUR SCREEN.
NOW, 5 STATESHAVE ALREADY TAKEN ACTIONAPPROVING THE BOOSTER FOR ALLADULTS IN THE LAST WEEK.
NEWYORK CITY ALSO MADE A SIMILARMOVE AS OF RIGHT NOW,INCLUDING HERE IN KANSAS ANDMISSOURI, HEALTH LEADERSRECOMMEND BOOSTERS FOR PEOPLE65 AND OLDER OR ADULTS WHO AREAT HIGH RISK FOR COVID-19, ALLBECAUSE OF HEALTH PROBLEMS ORTHEIR JOBSR OLIVINGCONDITIONS.
ARE ALSORECOMMENDED FOR PEOPLE WHORECEIVED A SINGLE DO SEJOHNSONAND JOHNSON VACCINE AT LEAST 2MONTHS AGO.
SO SHOULD YOU GETTHE BOOSTER?
THIS IS APPROVED.HE IS A SWEET.
41 IS REPORTERLESLIE DELASBOUR JOINS US FROMTHE NEWSROOM WITH MORE.