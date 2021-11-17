People Show November 12, 2021

TONIGHT ON PEOPLE... SHE JUST RELEASED HER NEW VERSION OF "RED", MY INTERVIEW WITH TAYLOR SWIFT.
THEN, THE FIRST SCENES FROM "AND JUST LIKE THAT",AND YOU MAY BE SURPRISED WHERE KENDALL JENNER WORE A SUPER REVEALING DRESS.
TONIGHT ON PEOPLE... SHE JUST RELEASED HER NEW VERSION OF "RED", MY INTERVIEW WITH TAYLOR SWIFT.
THEN, THE FIRST SCENES FROM "AND JUST LIKE THAT",AND YOU MAY BE SURPRISED WHERE KENDALL JENNER WORE A SUPER REVEALING DRESS.
TONIGHT ON PEOPLE... ADELE'S 'ONE NIGHT ONLY.' HER DIVORCE, 100 POUND WEIGHT LOSS, FINDING LOVE AGAIN, AND WHY SHE STOPPED..
America To Buy Enough of , Pfizer’s COVID-19 Pills, for 10 Million People.
'The New York Times' reports the
Biden..