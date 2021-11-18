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Global Edition
Thursday, November 18, 2021

Woman and 3 dogs killed in Las Vegas fire

Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas
Duration: 00:23s 0 shares 2 views

Woman and 3 dogs killed in Las Vegas fire
Woman and 3 dogs killed in Las Vegas fire

35-year-old Melynda Williams and three dogs were killed in the fire last Wednesday at a home near Sahara Avenue and Nellis Boulevard.

SURVIVE.WE’RE GETTING A LOOK ATTHE WOMAN POLICE SAY WAS KILLEDAFTER THE HOME SHE WAS LIVING ATWAS SET ON FIRE.35-YEAR-OLD MELYNDA WILLIAMSAND THREE DOGS WERE KILLED INTHE FIRE LAST WEDNESDAY.IT HAPPENED ON SAHARA NEARNELLIS.POLICE SAY THEY *HAVEIDENTIFIED A PERSON OF INTERESTIN THE CASE BUT NO ARRESTS HAVEBEEN MADE.DETECTIVES SAY WILLIAMS’BOYFRIEND AND ANOTHE

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