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Global Edition
Friday, November 19, 2021

USC renames campus building after Crow legend Joe Medicine Crow

Credit: KTVQ - Billings Scripps
Duration: 00:33s 0 shares 1 views

USC renames campus building after Crow legend Joe Medicine Crow
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FAILING TO TAKE ACTION ONPREVIOUS ABUSE.

THE UNIVERSITYOF SOUTHERN CALIFORNIA'SRENAMING ONE OITF S MOSTPROMINENT BUILDINGS AFTERJOSE PHMEDICINE CROW LASTTRIBAL WAR CHIEF OF THE CROWTINAON.

MADISON CROWE'S NAMEOR DURING THE USC CENTER FORINTERNATIONAL D ANPUBL ICAFFAIRS, MEDICINE, CROW ANDVEERED FIGURE AMONG THE CROWPELEOP A NDACROSS MONTANAEARNED A MASTER'S DEGREE INANTHROPOLOGY FROM USC IN 1939.HE LATER SERVED INOR WLD WAR 2AND WAS AWARDED THEPRESIDENTIAL MEDAL OF FREEDOMBY FORMER PRESIDENT BARACKOBAMA IN2000, 9 MEDICI