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Global Edition
Saturday, November 20, 2021

Christmas Tree Forest is back at Art Museum of South Texas

Credit: Kris 6 News
Duration: 00:30s 0 shares 1 views

Christmas Tree Forest is back at Art Museum of South Texas
Christmas Tree Forest is back at Art Museum of South Texas
Christmas Tree Forest is back at Art Museum of South Texas

SPECIAL THANKS TO ALL INVOLVED.WHAT A BLA.ST{***WIPE**}{***VO**}A HOLIDAY FAVORITE RETURNS TOTHE ART MUSEUM OF SOUTH TES.XATHE 12TH ANNUAL CHRISTMAS TREEFOREST OPENS TO THE PUBLICTOMORROW.TODAY WE GOT A SNEAK PEAK OF THEEXHIBIT.IT WILL FEATURE 30 CHRISTMASTREES THAT HAVE BEEN DECOREDATBY SCHOOLS AND ORGANIZATIONSFROM AROUND THE COASTAL BEND.THIS YEAR’S THEME IS " AREADING WONDERLAND" SO EACH TREEWILL REPRESENT AN AWARD-WINNINGCHILDREN’S BOOK