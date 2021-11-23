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Global Edition
Tuesday, November 23, 2021

Spectrum Health announces visitor restrictions

Credit: WXMI - Scripps
Duration: 00:40s 0 shares 1 views

Spectrum Health announces visitor restrictions
Spectrum Health announces visitor restrictions

New this morning sot openNEW THIS MORNING...SPECTRUM HEALTH HAS ANNOUNCEDIT’S BRINGING BACK SOME VISITORRESTRICTIONS AT HOSPITALS ANOUTPATIENT CARE SITES.THIS IS DUE TO A GROWING NUMBEROF PEOPLE ADMITTED WITH COVI19D--- AND SEVERAL HOSPITALS ARE ATOR NEAR CAPACITY THROUGHOUT WESTMICHIGAN.STARTING TODAY -- PATIENTS AREALLOWED ONLY ONE ADULT VISORITIN THE FOLLOWING AREAS:INPATIENT ROOMS, EMERGENCYDEPARTMENTS, URGENT CARE,WALK-IN CLINICS, SURGERY,RADIOLOGY AND LAB LOCATIONS.THAT’S ALONG WITH LABORND ADELIVERY.ADULT COVID-19 PATIENTS EARALLOWED ONLY ONE ADULT VISITORAND IT MUST BE THE SAME PERSONTHROUGHOUT A PATIENTS’ STAY.SPECTRUM HEALTH PEDIATRICPATIENTS MAY HAVE TWO AD