People Show November 24, 2021

TONIGHT ON PEOPLE.
RIHANNA PUTS BODY SHAMERS IN THEIR PLACE.
BEATLES LEGEND RINGO STARR ON NEVER BEFORE SEEN "GET BACK" FOOTAGE, AND ALICIA KEYS ON HOW SHE KNEW SWIZZ BEATZ WAS THE ONE.
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TONIGHT ON PEOPLE, ORDINARY PEOPLE DOING EXTRAORDINARY THINGS! A WOMAN'S AMAZING GIFT TO HER SICK HUSBAND, A TWIN'S GIFT TO HER..
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Applications are now open for the role of ESA-sponsored research medical doctor at Concordia research station in..