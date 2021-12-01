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Wednesday, December 1, 2021

Megan West AM Hit

Credit: WAPT
Duration: 01:10s 0 shares 1 views

Megan West AM Hit
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LIVE IN WASHINGTON, D.C.WITH A LOOK AHEAD TO TODAY'SHEARIN..ABORTION RIGHTS ARE ONTHE LINE AT THSUE PREMECOURT HINISTORICARGUMENTS OVER THELANDMARK RULING NEARLY 50YEARS AGO THAT DECLAREDNATIONWIDE RIGHT TO END APREGNANCY.THE JUSTICES ONWEDNESDAY WILL WEIGHWHETHER TO UPHOLA DMISSISSIPPI LAW THAT BANSABORTION AFTER 15 WEEKS ANDOVERRULE THE 1973 ROE V.WADE DECISN.

IOMISSISSIPPI ALSO ISASKING THE COURT TOOVERRULE THE 1992 LINGRU INPLANNED PAREHONTOD V.CASEY, WHICH REAFFIRMEDROE.THE CASE COMES TO A COURTWITH A 6-3 CONSERVATIVEMAJORITY THAT HAS BEENTRANSFORMED BY THREEAPPOINTEES OF PRESIDENTDONALD TRUMP, WHO D HAPLEDGED TO APPOINTJUSTICES HE SAIDOU WLDOPPOSE ABORTION RIGH.

TSAND AS WE PREPARE TO HEARTHE OR

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