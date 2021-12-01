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Global Edition
Wednesday, December 1, 2021

Pogue Mountain fire 30% contained, officials say

Credit: WYFF
Duration: 00:38s 0 shares 1 views

Pogue Mountain fire 30% contained, officials say
Pogue Mountain fire 30% contained, officials say

North Carolina Forest Service released new information Wednesday afternoon about firefighters progress battling a wildfire in McDowell County.

BOND RIGHT NOW IN WESTERN NORTHCARONALI FIREFIGHTERS AREWORKING TO CONTAIN A WILDFIRE.THE FIRE IS BURNING ON POGUEMOUNTAIN IN MARION THAT’S INMCDOWELL COUNTY.THIS IS AN EXCLUSIVE LOOK ATHE TFIRE FROM SKY4.THE FOREST SERVICE SAYS IT’SBURNED AT LEAST 50 ACRES CREWSARE WORKING TO MAKE LINE OFCONTAINMENT AROUND IT.THEY TELL US NO BUILDINGS ARERETHATENED RIGHT N AOWND THEYSAY TERRAIN IN THIS AREA ADDS ANEXTRA CHALLENGE FOR FIREFIGHTERSNO ONE HAS BEEN HURT AND NO WDORYET ON HOW THE FIRE STARTEDTHERE IS A BURN BAN IN.

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