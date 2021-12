Noida police extend Section 144 in the city till December 31 | Oneindia News

With the ongoing Covid-19 pandemic till prevalent and the threat of the new variant Omicron in mind, the Police department of Uttar Pradesh’s Gautam Buddh Nagar has extended section 144 in the city till December 31.

