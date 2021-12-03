An indoor mask mandate is now in effect again.
Indoor mask mandate now in effect in Chelsea
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MICHIGAN AND MINNESOTA ARE NEXTON THE LIST.MASSACHUSETTS SITS ABOVE THENATIONAL AVERAGE WITH 290 NEWCASES PER 100,000.THAT’S THE 17TH HIGHEST AVERAGEIN THE U..SANTOINETTE: NOW TO CHELSEA WHERETHE CITY’S INDOOR MASK MANDATEJUST TOOK EFFE.CTAS OF 5:00 THIS MORNING, PEOPLEOLDER THAN TWO WILL NEED TO WEARA SKMA IN ALL INDOOR PUBLICSPACES.THE BOARD OF HEALTH APPROVED THEMANDATE EARLIER TH