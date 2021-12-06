People Show December 6th, 2021
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TONIGHT ON PEOPLE... WHAT'S IT LIKE FILMING A MOVIE AFTER YOUR TOOTH IS KNOCKED OUT... JENNIFER LAWRENCE TELLS US.

THEN, ALICIA KEYS STRANGEST REQUEST SHE'S EVER GOTTEN.AND HE'S A BLIND QUARTERBACK, HOW DOES HE DO IT?