People Show December 6th, 2021

TONIGHT ON PEOPLE... WHAT'S IT LIKE FILMING A MOVIE AFTER YOUR TOOTH IS KNOCKED OUT... JENNIFER LAWRENCE TELLS US.
THEN, ALICIA KEYS STRANGEST REQUEST SHE'S EVER GOTTEN.AND HE'S A BLIND QUARTERBACK, HOW DOES HE DO IT?
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Plus: Amara La Negra opens up about expecting twins.
Notice how this year’s SEMA Show edition was basically overrun with 2021 Ford Bronco builds? Some were totally outrageous, but..