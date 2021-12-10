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Global Edition
Friday, December 10, 2021

LeFleur’s Bluff playground opens

Credit: WAPT
Duration: 00:54s 0 shares 1 views

LeFleur’s Bluff playground opens
LeFleur’s Bluff playground opens
New playground opens after 2 years of construction

THE OMICRON VARIANT,VACCINATIONS AND MUCHMORE...ALL JUST A TAP AWAY.CHILDREINN THE METROWILL HAVE A NEW PLAYGROUNDTO ENJOY.STARTING TOMORROW --CHILDREN WILL HAVE ACCESSTO THE 30 THOUSAND SQUAREFOOT LEFLEUR BLUFFPLAYGROUND...THE PLAYGROUND H BASEENUNDER CONSTRUCTION FOR TWOYEARS.THE PLAYGROUND IS APARTAOF 4 MILLION DOLLARPROJECT WITHIN THE LEFLEURUFF BLEDUCATION ANDTOURISM COMPLEX.THE PRESIDENT AND CEO OFTHE MISSISSII PPCHILDREN'S MUSEUM SAYSTHIS IS NOW THE LARGESTPLAYGROUND IN THE COUNTRY.

<WE WERE SO EXCITED TO SEETHE CHILDREN'S FACES ASSOON AS WE CUT THE RIBBON ONTHE PLAYGROUND....WE FL EETH TATHIS PLAYGROUND IS ATANGIBLE REPRESENTION ATOF OUR ASPIRATION FOTHR EIRHEALTH AND WELLNESS

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