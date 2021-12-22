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Global Edition
Thursday, December 23, 2021

11 injured in crash involving hospital shuttle van

Credit: WCVB
Duration: 00:50s 0 shares 1 views

11 injured in crash involving hospital shuttle van
11 injured in crash involving hospital shuttle van

Eleven people were injured when a hospital shuttle and another vehicle crashed in Worcester.

MATT: THE WEST OR POLICEDEPARTMENT CRASH RECONSTRUCTIONSCENE WAS OUT HERE DAN THAT’SJUST THE WEST OR POLICEDEPARTMENT CRASH RECONSTRUCTIONSCENE WAS OUT HERE.WISTER POLICE SAY ONE PERSON WASEJECT IT FROM THE SHUTTLE AFTERA COLLISION WITH ANOTHER VEHICLEWILLSTEP’S SPOKESPERSON SAYSTHIS SHUTTLES USED I TO RINGEMPLOYEES FROM THE PARKINGGARAGE TO AND FROM THE CAMPUS.EIGHT UMASS EMPLOYEES WERE ONBOARD ALONG WITH THE DRIVER OFTHE SHUTTLE AND TWO PEOPLE WEREIN THE OTHER VEHICLE INVOLVED INTHIS CRASH.THE INDIVIDUALS WERE TRANSPORTEDTO THREE DIFFENTRE HOSPITALS.AS OF NOW, ALL

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