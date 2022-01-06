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Global Edition
Wednesday, January 19, 2022

2 arrested after chase

Credit: WAPT
Duration: 00:38s 0 shares 2 views

2 arrested after chase
2 arrested after chase
Out-of-state couple speeding for ‘medical emergency’ leads to arrests

TO CALL CRIME STOPPERS.A HIGH-SPEED CHASE IN WARRENCOUNTY LED TO DRUG AND CHILDABUSE CHARGES THE ARRESTS WEREMADE AFTER 8:30 ON NEW YEAR’SEVE.JUST EAST OF VICKSBURG LAWENFORCEMENT OFFICERS CSEHA THESUV FROM, LOUISNAIA INTO WARRENCOUNTY WHEN OFFICIALS GOT THEVEHIECL TO PULL OVER THEY FOUNDTWO POUNDS OF HIGH.MARIJUANA,HE T DRIVER 28 YEAROLD TAYLOR DAWKINS AND 26 YEAROLD RENISHA MILLER AREHARGED CWITH TRAFFICKING MARIJUANA ANDCHILD ABUSE BECAUSE DEPIEUTS SAYTHERE WAS A TWO YEAR OLDND A ANEIGHT MONTH OLD IN THE BACKSEAT.BOTH VICTIMS WERE RELEASED AFTERPOSTING BOND AND

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