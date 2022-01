Quello che stanno facendo a New York è assurdo, accadrà anche qui!

Quello che stanno facendo a New York è assurdo, accadrà anche qui se non ci svegliamo, disubbiedienza civile e non violenta, individuale e responsabile è l'unica soluzione.

Non scaricare più tir, navi, non multare, non andare al lavoro, pubbliche amministrazioni, forze dell'ordine, militari, chiunque abbia ancora la decenza di capire che NON FINIRA' fino a quando ci conformiamo ai piano che vengono dall'alto e sono mossi attraverso enormi flussi di denaro, influenze e minacce!