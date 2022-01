Exposing Sam Shamoun (catholic) corrupt mouth & ways! On another addition 🐺's in 🐑's clothing!!!

Exposing Sam Shamoun (catholic) corrupt mouth & ways! On another addition ๐Ÿบ's in ๐Ÿ‘'s clothing!!!

Ephesians 4:29 โ€œLet no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers.โ€ 2 Corinthians Chapter 11 13ย For suchย areย false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ.

14ย And no marvel; for Satan himself is transformed into an angel of light.

15ย Thereforeย it isย no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness; whose end shall be according to their works.

Proverbs 10:31-32ย - The mouth of the just bringeth forth wisdom: but the froward tongue shall be cut out.The lips of the righteous know what is acceptable: but the mouth of the wickedย speakethย frowardness.

Proverbs 12:13ย - The wicked is snared by the transgression ofย hisย lips: but the just shall come out of trouble.

Ecclesiastes 10:12ย - The words of a wise man's mouthย areย gracious; but the lips of a fool will swallow up himself.

Romans 3:13-14ย - Their throatย isย an open sepulchre; with their tongues they have used deceit; the poison of aspsย isย under their lips:Whose mouthย isย full of cursing and bitterness: 2 Peter 2:19ย -ย While they promise them liberty, they themselves are the servants of corruption: for of whom a man is overcome, of the same is he brought in bondage.

Galatians 6:8ย -ย For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption; but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting.

4 Steps To Secure You're Spot In Heaven and The Book of Life: 1.

Believe Jesus Christ is God and rose on 3rd day and you get a pardon for every sin you have comitted in the past from that day (๐‰๐จ๐ก๐ง ๐Ÿ‘:๐Ÿ๐Ÿ”-๐Ÿ๐Ÿ–, ๐€๐œ๐ญ๐ฌ ๐Ÿ๐ŸŽ:๐Ÿ’๐Ÿ‘, ๐‘๐จ๐ฆ๐š๐ง๐ฌ ๐Ÿ‘:๐Ÿ๐Ÿ“, ๐‰๐จ๐ก๐ง ๐Ÿ–:๐Ÿ๐Ÿ’, ๐‘๐จ๐ฆ๐š๐ง๐ฌ ๐Ÿ๐ŸŽ:๐Ÿ—, ๐€๐œ๐ญ๐ฌ ๐Ÿ๐Ÿ”:๐Ÿ‘๐Ÿ, ๐Ÿ ๐‰๐จ๐ก๐ง ๐Ÿ:๐Ÿ•) 2.

Repent for every sin you have comitted (๐‹๐ฎ๐ค๐ž ๐Ÿ๐Ÿ‘:๐Ÿ‘, ๐Ÿ ๐‰๐จ๐ก๐ง ๐Ÿ:๐Ÿ—, ๐Ÿ ๐๐ž๐ญ๐ž๐ซ ๐Ÿ‘:๐Ÿ—, ๐Œ๐š๐ญ๐ญ๐ก๐ž๐ฐ ๐Ÿ’:๐Ÿ๐Ÿ•, ๐‹๐ฎ๐ค๐ž ๐Ÿ๐Ÿ’:๐Ÿ’๐Ÿ•, ๐€๐œ๐ญ๐ฌ ๐Ÿ:๐Ÿ๐Ÿ“, ๐€๐œ๐ญ๐ฌ ๐Ÿ‘:๐Ÿ๐Ÿ—, ๐€๐œ๐ญ๐ฌ ๐Ÿ–:๐Ÿ๐Ÿ, ๐€๐œ๐ญ๐ฌ ๐Ÿ๐Ÿ•:๐Ÿ‘๐ŸŽ, ๐‘๐จ๐ฆ๐š๐ง๐ฌ ๐Ÿ:๐Ÿ’, ๐‘๐ž๐ฏ๐ž๐ฅ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐Ÿ:๐Ÿ“) 3.

Be Baptised to wash away your sins in the name of Jesus Christ & receive the Holy Spirit (๐€๐œ๐ญ๐ฌ ๐Ÿ:๐Ÿ‘๐Ÿ–, ๐‰๐จ๐ก๐ง ๐Ÿ‘:๐Ÿ‘-๐Ÿ“, ๐Œ๐š๐ซ๐ค ๐Ÿ๐Ÿ”:๐Ÿ๐Ÿ”, ๐Ÿ ๐๐ž๐ญ๐ž๐ซ ๐Ÿ‘:๐Ÿ๐Ÿ, ๐€๐œ๐ญ๐ฌ ๐Ÿ๐Ÿ—:๐Ÿ-๐Ÿ“, ๐€๐œ๐ญ๐ฌ ๐Ÿ–:๐Ÿ‘๐Ÿ”-๐Ÿ‘๐Ÿ—, ๐€๐œ๐ญ๐ฌ ๐Ÿ๐ŸŽ:๐Ÿ’๐Ÿ•-๐Ÿ’๐Ÿ–, ๐€๐œ๐ญ๐ฌ ๐Ÿ๐Ÿ:๐Ÿ๐Ÿ”, ๐†๐š๐ฅ๐š๐ญ๐ข๐š๐ง๐ฌ ๐Ÿ‘:๐Ÿ๐Ÿ•, ๐‚๐จ๐ฅ๐จ๐ฌ๐ฌ๐ข๐š๐ง๐ฌ ๐Ÿ:๐Ÿ๐Ÿ, ๐‘๐จ๐ฆ๐š๐ง๐ฌ ๐Ÿ”:๐Ÿ‘-๐Ÿ’, ๐Œ๐š๐ญ๐ญ๐ก๐ž๐ฐ ๐Ÿ‘:๐Ÿ๐Ÿ”) ๐Ÿ‘‡๐Ÿ‘‡๐Ÿ‘‡๐Ÿ‘‡๐Ÿ‘‡๐Ÿ‘‡๐Ÿ‘‡๐Ÿ‘‡๐Ÿ‘‡๐Ÿ‘‡๐Ÿ‘‡๐Ÿ‘‡ 4.

Turn from your sins and walk with God (๐Ÿ ๐"๐ข๐ฆ๐จ๐ญ๐ก๐ฒ ๐Ÿ:๐Ÿ๐Ÿ—, ๐€๐œ๐ญ๐ฌ ๐Ÿ':๐Ÿ๐Ÿ—, ๐Ÿ ๐‚๐จ๐ซ๐ข๐ง๐ญ๐ก๐ข๐š๐ง๐ฌ ๐Ÿ๐Ÿ":๐Ÿ'๐Ÿ', ๐Ÿ ๐‚๐จ๐ซ๐ข๐ง๐ญ๐ก๐ข๐š๐ง๐ฌ ๐Ÿ":๐Ÿ—-๐Ÿ๐Ÿ, ๐†๐š๐ฅ๐š๐ญ๐ข๐š๐ง๐ฌ ๐Ÿ:1๐Ÿ•, ๐Ÿ ๐๐ž๐ญ๐ž๐ซ ๐Ÿ':๐Ÿ, ๐๐ซ๐จ๐ฏ๐ž๐ซ๐›๐ฌ ๐Ÿ๐Ÿ–:๐Ÿ๐Ÿ', ๐Œ๐š๐ญ๐ญ๐ก๐ž๐ฐ ๐Ÿ•:๐Ÿ๐Ÿ-๐Ÿ๐Ÿ', ๐‹๐ฎ๐ค๐ž ๐Ÿ๐Ÿ':๐Ÿ๐Ÿ'-๐Ÿ๐Ÿ•, ๐‰๐จ๐ก๐ง ๐Ÿ":๐Ÿ๐Ÿ', ๐‰๐จ๐ก๐ง ๐Ÿ–:๐Ÿ๐Ÿ, ๐‰๐จ๐ก๐ง ๐Ÿ–:๐Ÿ'๐Ÿ'-๐Ÿ'๐Ÿ", ๐Ÿ ๐‰๐จ๐ก๐ง ๐Ÿ':๐Ÿ", ๐Ÿ ๐‰๐จ๐ก๐ง ๐Ÿ':๐Ÿ–-๐Ÿ๐ŸŽ, ๐Ÿ ๐‰๐จ๐ก๐ง ๐Ÿ":๐Ÿ๐Ÿ–, ๐'๐จ๐ฆ๐š๐ง๐ฌ ๐Ÿ":๐Ÿ", ๐'๐จ๐ฆ๐š๐ง๐ฌ ๐Ÿ":๐Ÿ๐ŸŽ, ๐'๐จ๐ฆ๐š๐ง๐ฌ ๐Ÿ":๐Ÿ๐Ÿ-๐Ÿ๐Ÿ', ๐'๐จ๐ฆ๐š๐ง๐ฌ ๐Ÿ":๐Ÿ๐Ÿ', ๐€๐œ๐ญ๐ฌ ๐Ÿ':๐Ÿ๐Ÿ", ๐„๐ณ๐ž๐ค๐ข๐ž๐ฅ ๐Ÿ๐Ÿ–:๐Ÿ'๐ŸŽ, ๐„๐œ๐œ๐ฅ๐ž๐ฌ๐ข๐š๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐ฎ๐ฌ ๐Ÿ๐Ÿ:๐Ÿ)