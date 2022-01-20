THE NATIVE AMERICANS ARE ISRAELITES...THE ALL NEGROE 12 TRIBE ONLY DOCTRINE FOPE CIVIL WAR IS WRONG!
THE NATIVE AMERICANS ARE ISRAELITES...THE ALL NEGROE 12 TRIBE ONLY DOCTRINE FOPE CIVIL WAR IS WRONG!

THE TRIBE OF GAD SO CALLED NATIVE AMERICANS ARE ISRAELITES...THAT ALL NEGROE 12 TRIBE ONLY DOCTRINE FOPE CIVIL WAR &amp; FOPE ISRAELITE SCHOOL IS TEACHING ARE LIES &amp; FALSEHOOD.