Bassetti: rivedere tutte le statistiche dei morti Covid-19 degli ultimi 2 anni

Ospite a L’Aria che tira su La7, il direttore della clinica di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova ha puntato il dito contro i moduli che i medici devono compilare quando certificano un decesso.

“Ci sono delle cause primarie e poi delle cause accessorie – ha spiegato in diretta – Se in quel modulo il medico scrive ‘positivo al tampone’, automaticamente, purtroppo, il paziente viene classificato con un decesso avvenuto per il Covid.

È un argomento che dovrebbe essere affrontato”.

Bassetti lo aveva detto già qualche giorni fa: i dati sui morti a causa di Sars-Cov-2 sarebbero “falsati”, così come sarebbero poco precisi anche i dati sui ricoveri in ospedale, con un 30% di pazienti che entrano per altre patologie ma poi vengono “pizzicati” come positivi.