Lik-Tar--My Letter to President Biden 1-25-22

I AM LIK-TAR.
ON MY CHANNEL I READ ALOUD LETTERS, POEMS, AND SOMETIMES I SING SONGS AND PLAY MUSIC.
I OFTEN WRITE LETTERS TO OUR PRESIDENT.
HERE I AM READING THE LETTER I WROTE ON JANUARY 25th, 2022, CONCERNING "GENDER DYSPHORIA."
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