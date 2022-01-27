SITUATION UPDATE 1/27/22

BIDEN CRIME FAMILY, UKRAINIAN/BIDEN CORRUPTION, RED LINE FOR NATO, SEN HEARING VAX DEATHS SHOCKING, PA VOTER FRAUD, ONE COUNTY ALMOST 70K, DUMB UPDATE, ARGENTINA, DISNEYLAND, WHITE HOUSE SECOND FLOOR PRISONER?, JUDY BYINGTON, GCR AND MORE.
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SITUATION UPDATE 7PM 01/27/22 - ANTARCTICA'S SECRET LAND! ADMIRAL BYRDS DIARY
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