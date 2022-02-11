Samsung Galaxy S22 Ultra First Look | Epic S-Pen Magic!!!🔥🔥🔥

Namaskaar Dosto, is video mein maine aapse baat ki hai Samsung Galaxy S22 Ultra ke baare mein aur share kiya hai isi Super Special Epic Smartphone ka ek first look.
Galaxy S22 Ultra mein 6.8" WQHD+ Infinity-O Dynamic AMOLED 2x Display hai 120Hz Adaptive Refresh Rate ke saath aur yaha pe hai Exynos 2200/ Snapdragon 8 Gen 1 Processor, 8GB/12GB/ RAM aur 128GB/256GB/512GB/1TB Internal Storage.
Galaxy S22 Ultra mein Quad Rear Cameras hai jaha hai 108MP Main Camera + 12MP Ultra Wide Camera + 10MP 10x Zoom Camera + 10MP 3x Zoom Camera, saath mein hai 40MP ka Selfie Camera, Galaxy S22 Ultra mein 5000mAh ki battery hai jaha yeh lamba saath nibhayegi jaha pe bahut hi special surprise aapke liye jaldi hi aane waala hai.
Mujhe umeed hai ki aapko Samsung Galaxy S22 Ultra ki yeh video pasand aayegi.