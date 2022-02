Michael Knowles Justin Trudeau threatens to kill the Freedom Truckers dogs ๐Ÿถ

Subscribe to Michael on Rumble here https://rumble.com/vv9j00-a-stand-againstpuppy-killers-and-racists-the-michael-knowles-show-ep.-947.html subscribe to my Rumble channel here for uncensored content https://rumble.com/RayAllen1776 subscribe to my YouTube channel, Donโ€™t miss my 10 entertainment and 3 political playlists updated daily here https://youtube.com/channel/UCj7qo0tjhM6s9CdqhmFYphg follow me @RayAllen on Parler Gab MeWe CloutHub and GETTR