Faith Nation: March 1, 2022

TONIGHT, CHOKE POINT KIEV.
UKRAINE ACCUSING RUSSIA OF WAR CRIMES AS THE RUSSIAN MILITARY LAYS SIEGE TO THE CAPITAL CITY OF KIEV; A WAR TRAIN CONVOY DESCENDING ON UKRAINE\'S CAPITAL CITY NOW 40 MILES LONG.
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UKRAINE ACCUSING RUSSIA OF WAR CRIMES AS THE RUSSIAN MILITARY LAYS SIEGE TO THE CAPITAL CITY OF KIEV; A WAR TRAIN CONVOY DESCENDING ON UKRAINE\'S CAPITAL CITY NOW 40 MILES LONG.
Senator James Lankford (R-Oklahoma) speaks against the Women's Health Protection Act on the Senate floor, Feb. 28, 2022. /..
Judge Ketanji Brown Jackson, with President Joe Biden, speaks after she was nominated for Associate Justice of the US Supreme..