1 MAR 22 Interview of LTC Sargis Sangari, CEO NEC-SE on John Bachman Now Show on Newsmax TV.

On 1 MAR 22 LTC Sargis Sangari, CEO NEC-SE, was interviewed on the John Bachman Now Show on Newsmax TV reference the Ukraine war.

#newsmax #Ukraine #Putin #WagnerGroup #EU #EuropeanParliament #China #CCP #mercenaries #Zelenskyy #bidenadministration #Russia #nuclear #sanctions #Oligarchs #russianarmy #noflyzone #cyberattack #kievtower