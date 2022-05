#84 O RÉQUIEM DO PÁSSARO DA MORTE, ANDRIO SANTOS

E é essa atmosfera do gótico e do fantástico sombrio que Andrio Santos traz no seu primeiro livro, O réquiem do pássaro da morte.

Pra gente começar a falar do romance, tu sabe o que é “réquiem”, essa palavra que aparece no título?

Réquiem é uma palavra com origem religiosa, na igreja católica é uma missa oferecida pelo descanso de uma alma, mas também pode ser uma composição, uma música relacionada a um texto litúrgico da missa dos mortos, que sempre inicia com as palavras latinas para “repouso eterno”.