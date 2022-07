Com voto da esquerda é aprovado emergência e "compra de voto" - Resumo do Dia Nº 1033 - 13/07/22

No dia 20 de junho, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o prazo de 24 horas para que as empresas que comandam as redes sociais derrubem os perfis do PCO.

São elas: Facebook, Twitter, Telegram, Tiktok e Instagram.

Além das redes sociais do Partido, o ministro ainda determinou o bloqueio da Causa Operária TV, canal do YouTube que pertence a um CNPJ distinto daquele do Partido da Causa Operária.Diante disso pedimos a todos os nossos militantes, filiados, simpatizantes e apoiadores que se inscrevam e acompanhem os nossos canais parceiros, que substituirão a COTV enquanto ela estiver bloqueada: