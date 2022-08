LIVE@5 - Doctor Who Braces For Impact!!! The Orville (Oy Vey)!!! Lords of the Rings!!!

#TheFandomMenace #DoctorWho #RussellTDavies #DavidTennant #JodieWhittaker #ChrisChibnall #Orville #TheOrville #TheOrvilleNewHorizons #LOTRROP #LOTR #LordOfTheRings #TheRingsOfPower #AmazonPrimeDay #FakeTrek #Hulu #DefundTheBBC #Comicsgate #cguk #Marvel #MarvelStudios #MarvelCinematicMultiverse #FakeTrek #HBOMax #TheRabbiFromAnotherPlanet The Rabbi From Another Planet Presents "LIVE@5 - Doctor Who!!!

WestWorld!!!"