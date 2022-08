2022 CMA Fest Exclusive Preview with Dierks Bentley and Elle King

Dierks Bentley and Elle King have this exclusive preview of the 2022 CMA Fest.

2022 CMA Fest Lineup: Carrie Underwood, Luke Combs, Luke Bryan, Kelsea Ballerini, Alan Jackson, Dierks Bentley, Elle King, Jason Aldean, Kane Brown, Darius Rucker and Keith Urban Stream the 2022 CMA Fest on Hulu!