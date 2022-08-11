SITUATION UPDATE 8/10/22

FBI RAID TRIGGERS DS COUP, FBI POLITICAL, US RECESSION, UK ORGANIZED BLACKOUTS IN WINTER, DEFCON LEVELS CHANGE, DEATH VALLEY FLOODS, MOD UPDATE, GCR UPDATE/JUDY BYINGTON, WHITE HAT INTEL, JUAN O SAVIN, DR DAVID MARTIN AND MORE.
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