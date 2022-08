PM Modi among the world leaders who can restore world peace says Mexico President|Oneindia News*News

The President of Mexico in a letter to the United Nation proposed a 3 member team to restore world peace and named Indian Prime Minister Narendra Modi on that list.

