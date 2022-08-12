The Elder Scrolls Online | Auridon | Wearing the Veil | Part 23
The Elder Scrolls Online | Auridon | Wearing the Veil | Part 23

The Elder Scrolls Online, also known as The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited and commonly abbreviated as ESO is a massively multiplayer online role playing game that was developed by ZeniMax Online Studios and published by Bethesda Softworks.