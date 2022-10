176 – I’M FALLING IN LOVE WITH YOU – LITTLE ANTHONY AND THE IMPERIALS

Little Anthony & the Imperials é uma banda de blues e soul music que surgiu nos anos 50 no bairro do Brooklin em Nova York.

E em 1974, nos presenteia com esta belíssima canção, que se tornou uma das trilhas sonoras da novela Supermanoela, estrelada por Marília Pera.