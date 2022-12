Lacey Chabert Has Your Inside Look at Hallmark’s Holiday Movie Haul Out the Holly

Here’s your inside look at the Hallmark holiday movie Haul Out the Holly.

Haul Out the Holly Cast: Lacey Chabert, Wes Brown, Melissa Peterman, Stephen Tobolwsky, Peter Jacobson, Ellen Travolta, Alireza Mirmontazeri, Walter Platz, Eliza Hayes Maher and John Forker Stream Haul Out the Holly now on Hallmark!