Anlamını Bilmeden Feminizmi Destekleyen Kalıpçılar

Maskülenizmi yıkmaya çalışan, feminizm diye tutturan, sizi savaşçı ruhtan kopartan bir planın parçası olanları görüyor musunuz?

Ülkemizde olduğu gibi her yerde ve her konuda sorun bu.

Desteklediği kavram konusunda en ufak fikri yok.

Fenomenler, basın, takip ettiği ünlüler ne derse onları tekrarlıyor ve bu kavramlar onlarca, yüzlerce farklı mecradan binlerce kez tekrarlanıyor.

Bu sözcüklerin arasına da "eşitlik, özgürlük, hümanizm" vb sözcükleri katarak kulağa hoş şeyler fısıldıyorlar.

Sonuç?

Artık tamamen erkekleri ve savaşçı ruhu olan, güçlü, cesur erkekliği hedef alan fakat bunu yaparken de kendini üstün tutan saçma sapan bir zihniyet.

Bunlara karşı duran insanlar yoktu, olunca da feminist olduğunu iddia eden tiplerin linçleriyle karşılaşıyordunuz.

Çünkü halk içerisinde feminizme karşı bir dağ ayısını bulup "kadınlar evde oturacak tabi yaa, ayağımı yıkasın" diyen bir tipi koyup; işte maskülen budur, buna karşıyız falan diyorlar.

Dediğim gibi yurt dışı destekli STK'lar, toplamda milyarlarca lira bütçesi olan yapılardan bahsediyoruz.

Milyonlarca takipçisi olan fenomenler, ünlüler ve bunları çalıştıran ajanslar, basın... Sen, ben bizim çocuklar... Ajansı dinlemezsen, istedikleri gibi konuşmazsan; desteklemezler.

Bu kadar.

Biz, feminizm adı altında erkekliğe saldıranlara karşı olduğumuz kadar, kadınları ezen zihniyete de karşıyız.

Gerçek erkekler kadına şiddet uygulamaz, kadına baskı kurmaz.

Kendini geliştirir, kadını mutlu eder.

Gençlere başka yolun olduğunu anlatacağız!