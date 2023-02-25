EL PAPA FRANCISCO MANDA UN POBRE A LA CARCEL.

VEAMOS LA TERRIBLE HIPOCRESÍA DE LA IGLESIA CATOLICA, MIENTRAS QUE ELLA EXIGE A TRAVES DE SUS ENCICLICAS FRATELLI TUTTI, LAUDATO SI O VATICAN 2, QUE LOS GOBIERNOS LE QUITEN DINERO A LA CLASE MEDIA PARA REPARTIRLO A LA CLASE BAJA, VEMOS QUE LA IGLESIA CATOLICA NO ESTA DISPUESTA A SEDER NI UN GRAMO DE ORO O DE PLATA DE SUS IGLESIAS ENCHAPADAS EN ORO Y PIEDRAS PRECIOSAS.
ASI VEMOS COMO, UN DIA UN POBRE HOMBRE VAGABUNDO QUISO ROBARSE LAS JOYAS DE ORO DE UNA VIRGEN EN COLOMBIA, Y LO PRIMERO QUE HIZO LA IGLESIA CATOLICA FUE LLAMAR A LA POLICIA PARA QUE CAPTURARAN AL VAGABUNDO Y LO METIERAN PRESO.
LA IGLESIA CATOLICA EXIGE A LA GENTE DEL COMUN CARGAS PESADAS, PERO ELLA MISMA NO SE SOMETE A LAS CARGAS QUE ELLA MISMA IMPONE.
HOY LA SOCIEDAD ESTA ASFIXIADA POR LA MULTITUD DE IMPUESTOS PARA SOBRELLEVAR ESTA DOCTRINA SOCIAL CATOLICA, PERO VEMOS QUE LA IGLESIA CATOLICA ESTA CADA VEZ MAS RICA.