3/29/23 Act Blue is A Dem $ Laundering Scheme! Rand Paul Staffer Stabbed! More on Nashville Shooter!

•Steve Bannon:we’re going to break the Murdoch’s •Nashville shooter messaged her plan to die that day •Audrey Hale Manifesto •Elon urges halt to AI training •Biden Hot mic moment •Rand Paul staffer stabbed in head •O’Keefe uncovers Act Blue money laundering scheme •Crash of Fall Street