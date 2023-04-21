Public Review Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan

Superstar Salman Khan has finally returned to the silver screen after four years with his action drama,' Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan.'
#kisikabhaikisikijaan #publicreview
Superstar Salman Khan has finally returned to the silver screen after four years with his action drama,' Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan.'
#kisikabhaikisikijaan #publicreview
Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan Twitter review is overwhelmingly positive with fans praising the action and Salman Khan's performance.
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