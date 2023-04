A day in a classroom (Edu e Davi) (tab music)

Another account of my day at the Momento Musical music school.

It is possible to learn while having fun and playing the songs we like, all you need is creativity and dedication.

I'm happy with everyone's presence on my channel.

Strong hug!

Mais um relato do que acontece na sala de aula com meus queridos alunos.

Para aprender precisamos de dedicação, amor pela música e paciência, coisas que Davi tem de sobra.

Ótimo dia a todos os amigos!