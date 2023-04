AUSTRALIA CONFIDENTIAL WITH DJ VECTOR117: SMACK TALK AND COVFEFE EPISODE 73

PLEASE: > LIKE.

SHARE.

SUBSCRIBE.

SUPPORT.

Australia Confidential and DJ VECTOR117 presents Smack Talk and Covfefe Episode 72.

WE COOKIN' UP SOME HOT FRESH DEFS IN HERE.

HOLLA!

LET'S GO BRANDON!

Https://www.buymeacoffee.com/vector117 https://allmylinks.com/vector117 #MaximumFaggotry ULTRA DARK MAGA Join us for some Salty bull shit and mayhem.

< My> Crypto Links: > Bitcoin: 17JddrSNMjf1MGxE4RpRADmiULJUZsoE11 Litecoin: MC6w3GYtTnF9F3rL2WnkRJY2JbDrXwjgus Etherium: 0x6f36daab01a27654903801d6a7d2127b95c5f478 XRP: rERNfE1otgSq7YWx8HTHUuoqZqG4WvkLPW Basic Attention Token: 0x6f36daab01a27654903801d6a7d2127b95c5f478 #Music #Art #Politics