BREAKING NEWS: RUSSIA READIES MASSIVE RESPONSE TO URKRAINE ATTEMPTS TO ASSASSINATE PUTIN WITH DRONE STRIKE

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Russian President Putin blamed the U.S. for the terror attack against the Kremlin and vows a devastating response. Meanwhile..