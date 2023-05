Candomblé - Rum de Oxossi e Suspensão de Cargo - Abadô de Odé 2023 no Odékitaluandegi

Em 29/04/2023, no Bairro José Conrado de Araujo, Aracaju, Sergipe, o Canal Candomblé Sergipano do YouTube com seu ADM Babá Egbé Ogan Tony Ayrá Ojuteran registrou seu louvor 274 no Abassa Oxóssi Odékitaluandegi que sob a coordenação do Babálorisá Emerson de Odé realizou o Abadô de Odé 2023.

XIRÉ COMPLETO com 1 Hora e 30 minutos já disponível aos Assinantes do Canal Candomblé Sergipano do YouTube.

Assine aqui https://bit.ly/380TKPY e assista antes os Xirés Completos e vídeos exclusivos.

Candomblé Sergipano 14 anos louvando nosso Sagrado com você.

#candomblesergipano #canalcandomblesergipano #candomblé