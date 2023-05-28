Hac Yolcuları Hedef Alındı: Müslümanların Güvenliğine İlişkin Endişeler Artıyor

Hacı Yatri'yi taşıyan otobüs Hindistan'ın Rajasthan kentinde gece saatlerinde saldırıya uğradı.

Atılan taş ve şişeler iki yolcunun yaralanmasına neden oldu.

Otobüs personeli polisi harekete geçmediği için eleştirdi.

Müslüman gençler olaya müdahale ederek daha fazla zarar gelmesini önledi.

Uttar Pradesh ve Telangana'da da Müslümanlara yönelik benzer saldırılar rapor edildi.

Yolcu güvenliği ve azınlık topluluklarına yönelik artan şiddet olaylarına ilişkin endişeler artıyor.

Vatandaşları korumak için birlik ve güvenlik önlemlerine acil ihtiyaç duyulmaktadır.