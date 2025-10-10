VIDEO: Pakistan Bombs Afghanistan’s Capital During Taliban-India Meet in Delhi | TTP Bases Targeted

Tensions escalate as Pakistan reportedly conducts airstrikes targeting Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) camps in Kabul, coinciding with Taliban Foreign Minister Amir Khan Muttaqi’s first official visit to India.
The strikes, aimed at TTP chief Noor Wali Mehsud, come amid a series of cross-border attacks and heightened security concerns.
While Pakistani officials claim a decisive blow, Mehsud later confirmed he survived the assault, keeping the volatile situation on edge.
Analysts warn the attacks could further strain Afghanistan-Pakistan relations and trigger regional instability.
