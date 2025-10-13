The Grandmas Boy Podcast EP.480-CATAGORY IS... THINGS THAT ARE HARD...

Join “GB” and Freya for a true “shit show of a show, show”!
Its only weird if you make it weird, and I promise I'm gonna make it weird!
Doing our part to destroy woke culture!
Mon-Fri 8 AM & 8 PM EST, Sat-8 PM, Sun (Rumble Premium Exclusive) 8 PM EST.
**CATCH THE GBP AFTER T.H.O.T, THE OFFICAL GBP WRAP UP SHOW AND AFTER PARTY FRIDAY AND SATURDAY NIGHTS!
"Practice Equality, Offend Everyone!" Support the show!
Www.ko-fi.com/grandmasboypod **EVERY DONO FREYA GETS A TREAT LIVE!!!** THIRD HOUR IS PROUDLY POWERED BY Themovieparty.com "The Ultimate Watch Party Experience!" **A GRANDMAS BOY MEDIA PRODUCTION** CHECK OUT THE OTHER SHOWS ON THE GRANDMAS BOY MEDIA NETWORK!
STICK TO THE PLAN PODCAST MONDAYS 2PM EST WWW.RUMBLE.COM/C/STICKTOTHEPLAN HITS HOME JACKSON WITH JOHN WILSON EVERY OTHER THURSDAY 1PM EST RUMBLE.COM/C/HITSHOMEJACKSON CONTACT "GB"- WWW.X.COM/GRANDMASBOYPOD GRANDMASBOYPOD@GMAIL.COM