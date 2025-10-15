Trump launches Scathing Attack on Putin | ‘Very Disappointed’ Trump to launch All-out War on Russia?

President Trump slammed Vladimir Putin over the ongoing Ukraine war, calling the conflict a failure and saying it makes Putin “look very bad.” Trump criticized Russia’s strategy, claiming it should have won the war quickly, and suggested massive casualties, though figures remain unverified.
Amid discussions on providing Tomahawk missiles to Ukraine, Trump indicated he may consult Moscow before acting.
Talks with Ukrainian President Zelensky were described as “very productive,” as the U.S. weighs continued military support while monitoring escalating tensions with Russia.
