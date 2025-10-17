Pakistan Fears India’s Entry Into Conflict With Taliban | Khawaja’s Worst Nightmare 'Two-Front War'

Tensions spike as Pakistan faces setbacks against the Taliban in Afghanistan, raising fears of a potential conflict with India.
Pakistan’s Defence Minister Khawaja Asif admits the possibility of a two-front war amid ongoing border disputes and strategic strikes by Indian forces.
With India and Afghanistan strengthening ties, Pakistan’s military vulnerabilities are exposed, prompting concerns over escalation and regional instability.
