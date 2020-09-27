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Fighting flares between Armenia and Azerbaijan over disputed enclave

FT.com Sunday, 27 September 2020 ()
Violence in Caucasus Mountains worst since 2016, when 100 people died over five days
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