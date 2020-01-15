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Union Ministers to visit J&K to spread awareness about Govt policies post abrogation of Article 370

Video Credit: Oneindia - Duration: 01:47s - Published < > Embed
Union Ministers to visit J&K to spread awareness about Govt policies post abrogation of Article 370

Union Ministers to visit J&K to spread awareness about Govt policies post abrogation of Article 370

AFTER ENVOYS FROM 15 COUNTRIES VISITED THE VALLEY NOW MEMBERS OF THE UNION COUNCIL OF MINISTERS WILL VISIT JAMMU AND KASHMIR LATER THIS WEEK TO SPREAD THE WORD ABOUT GOVERNMENT POLICIES PARTICULARLY IN THE LAST FIVE MONTHS AFTER THE ABROGATION OF ARTICLE 370.UNION MINISTERS ANURAG THAKUR, RAVI SHANKAR PRASAD, GIRIRAJ SINGH, PRAHLAD JOSHI, RAMESH POKHRIYAL NISHANK, RENUKA SINGH, JITENDRA SINGH AND PIYUSH GOYAL WILL VISIT DIFFERENT DISTRICTS DURING THE PERIOD OF A WEEK.
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